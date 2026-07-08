Tankbilschaufför, Stockholm
Circle K Detaljist AB / Fordonsförarjobb / Nacka Visa alla fordonsförarjobb i Nacka
2026-07-08
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Job Description
Tankbilschaufför eftermiddag/kväll/natt sökes till Circle K Transport
Stockholm
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Position: Chaufför
Circle K Transport är en del av Circle K Global Fuel organisation och har idag mer än 1000 anställda.
Circle K Transport i Stockholm söker tankbilschaufförer som ska utgå från Stockholm.
Om jobbet:
Verksamheten rullar dygnet runt alla dagar i veckan året runt.
Vi söker nu chaufförer till vår depå i Stockholm för att köra tankbil, tjänsten innefattar heltid på kvälls- och/eller nattskift.
Leverans av drivmedel till bensinstationer i regionen.
Vi kan erbjuda dig:
Ett ansvarsfullt och självständigt jobb
Spännande och annorlunda vardag
Möjlighet att vara med och skapa en god arbetsmiljö tillsammans med erfarna kollegor
Bra och stabila anställningsförhållanden
Anställning i ett företag med en god ekonomi
Grundlig utbildning till arbetet
Vi förväntar oss att du:
Är innehavare av körkort (C-E)
Har minst 1 års erfarenhet tungtrafik med släpvana
Följer gällande lagstiftning - inklusive kör- och vilotidsregler
Är säkerhetsmedveten och ordentlig i det dagliga arbetet
Är flexibel, ärlig och stabil med gott humör
Erfarenhet av tankbilstransporter ses som en fördel
YKB är ett krav och ADR-tankbevis är meriterande
Behärskar svenska i tal och skrift väl samt goda engelskakunskaper
Datorvana
Vill du bli en i teamet och vara med och skapa framtiden inom tankbilsbranschen i Sverige är detta en bra möjlighet för dig.
Om anställningen
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön enligt kollektivavtalet, premiekomp och möjlig bonus. Anställda kan även nyttja förmåner så som rabatt på alla våra stationer och Friskvårdsbidrag.
Vi anställer löpande och önskar din ansökan redan idag!
Intresserad?
Starka företag växer inifrån och tillsammans med talanger som du. Kom och utvecklas med oss. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R594706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Detaljist AB
(org.nr 556020-3282)
131 49 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka Jobbnummer
9996374