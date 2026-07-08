Tankbilschaufför, Norrköping

Circle K Detaljist AB / Fordonsförarjobb / Norrköping
2026-07-08


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Job Description
Tankbilschaufför eftermiddag/kväll/natt sökes till Circle K Transport
Norrköping

Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Position: Chaufför
Circle K Transport är en del av Circle K Global Fuel organisation och har idag mer än 1000 anställda.
Circle K Transport i Norrköping söker tankbilschaufförer som ska utgå från Norrköping.

Om jobbet:
Verksamheten rullar dygnet runt alla dagar i veckan året runt.
Vi söker nu chaufförer till vår depå i Norrköping för att köra tankbil, tjänsten innefattar heltid på kvälls- och/eller nattskift.
Leverans av drivmedel till bensinstationer i regionen.

Vi kan erbjuda dig:

Ett ansvarsfullt och självständigt jobb


Spännande och annorlunda vardag


Möjlighet att vara med och skapa en god arbetsmiljö tillsammans med erfarna kollegor


Bra och stabila anställningsförhållanden


Anställning i ett företag med en god ekonomi


Grundlig utbildning till arbetet



Vi förväntar oss att du:

Är innehavare av körkort (C-E)


Har minst 1 års erfarenhet tungtrafik med släpvana


Följer gällande lagstiftning - inklusive kör- och vilotidsregler


Är säkerhetsmedveten och ordentlig i det dagliga arbetet


Är flexibel, ärlig och stabil med gott humör


Erfarenhet av tankbilstransporter ses som en fördel


YKB är ett krav och ADR-tankbevis är meriterande


Behärskar svenska i tal och skrift väl samt goda engelskakunskaper


Datorvana



Vill du bli en i teamet och vara med och skapa framtiden inom tankbilsbranschen i Sverige är detta en bra möjlighet för dig.

Om anställningen
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön enligt kollektivavtalet, premiekomp och möjlig bonus. Anställda kan även nyttja förmåner så som rabatt på alla våra stationer och Friskvårdsbidrag.
Vi anställer löpande och önskar din ansökan redan idag!

Intresserad?
Starka företag växer inifrån och tillsammans med talanger som du. Kom och utvecklas med oss. Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R554459".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Circle K Detaljist AB (org.nr 556020-3282)
602 38  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Norrköping

Jobbnummer
9996375

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