Tankbilschaufför - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Piteå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Piteå2021-04-09Innehar du CE-körkort och YKB? Är du lojal som person, ansvarstagande och brinner för att köra lastbil? Då kan det vara just dig vi söker!RÅAB eller Kusttrafik som det också kallas är ett logistikföretag med verksamhet i Piteå och Luleå. Inriktningen är i huvudsak bränsletransporter, special, bygg och anläggning samt fjärr och distribution. Vi söker just nu tankbilschaufförer för arbete heltid, som tankbilschaufför kommer du att arbeta skift. Du blir anställd av StudentConsulting dom första 6 månaderna och uthyrd som konsult till Kusttrafik. Därefter finns det goda möjligheter till fast anställning direkt hos Kusttrafik.2021-04-09För att du ska vara aktuell för denna tjänst vill vi att du ska ha tidigare erfarenhet av att köra lastbil. Du har CE-kort, YKB och digitalt förarkort. Det är meriterande om du även innehar ADR tank. Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du behärskar svenska obehindrat i både i tal och skrift. Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag, vi arbetar löpande med urval. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med ansvarig rekryterare/konsultchef, Therese Isaksson via mail på therese.isaksson@studentconsulting.com Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681295