Tandvårdsbiträde, Klinisk oral fysiologi, Umeå
Region Västerbotten, Specialisttandvården / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-02-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Specialisttandvården i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Hos oss på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet. Vi vill att du ska trivas och må bra så därför erbjuder vi friskvård och även rabatt vid ett antal träningsanläggningar.
Du som är nyfiken att prova på att jobba med tandvård, är välkommen att söka jobbet som tandvårdsbiträde på specialistkliniken Klinisk oral fysiologi.
Hos oss inom tandvården får du möta och hjälpa människor samtidigt som du arbetar med den senaste tekniken. Vi bedriver modern och hälsoinriktad tandvård till såväl barn som vuxna. Vi har ett gott samarbete mellan våra kliniker och arbetar för att tillsammans bidra till utveckling, tillgänglighet och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som tandvårdsbiträde hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar andra.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande jobb som består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, både självständigt men också tillsammans med andra i team.
Du kommer framför allt att arbeta med sterilarbete och skötsel av personalutrymmen. Arbetet kan även innebära att vara behjälplig i receptionen med enstaka administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med de uppgifter du kan utföra utan utbildning, till en början under handledning och så småningom mer självständigt. Beroende på den sökandes kompetens kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella, exempelvis i form av assistans till tandläkare i behandling av tandvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen. Har du tidigare erfarenhet från tandvård, receptions- eller administrativt arbete är det värdefullt. Undersköterskeutbildning är meriterande.
God datavana är önskvärt. Du ska behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Som person är du serviceinriktad, flexibel och kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Du kan även organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Specialisttandvården Kontakt
Avdelningschef, Klinisk oral fysiologi
Josefine von Ahn Josefine.von.ahn@regionvasterbotten.se 0761028445 Jobbnummer
9744134