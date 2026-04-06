Tandvårds- och Kvalitetschef till Distriktstandvården
Vill du ta ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i en av Sveriges största tandvårdskedjor?
Distriktstandvården söker en Tandvårds- och Kvalitetschef som vill äga och utveckla vår odontologiska riktning. I rollen ansvarar du för att säkerställa hög medicinsk kvalitet, stärka strukturer och arbetssätt samt möta ökade krav på regelefterlevnad i hela organisationen.
Du ingår i ledningsgruppen och har en central roll i att forma hur vi arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och klinisk utveckling framåt. Rollen innebär även odontologiskt ledningsansvar och verksamhetschef enligt HSL.
Om rollen
Som Tandvårds- och Kvalitetschef blir du en central ledare i att forma och stärka Distriktstandvårdens framtida tandvård. Du har också ett övergripande ansvar för Distriktstandvårdens specialistverksamheter.
Utmaningen i rollen
Du kliver in i en organisation med starkt engagemang och hög klinisk kompetens, där nästa steg är att ytterligare stärka enhetlighet, systematik och uppföljning i kvalitetsarbetet.
Rollen innebär att:
Skapa gemensamma arbetssätt i en organisation med stark lokal kultur
Förflytta kvalitet från individberoende till strukturburen
Möta ökade regulatoriska krav och säkerställa efterlevnad
Det kräver både tydlighet, uthållighet och förmåga att påverka genom ledarskap.
I ditt ansvarsområde ingår att:
Leda och utveckla Distriktstandvårdens odontologiska kvalitets- och utvecklingsarbete, inklusive framtagning och implementering av riktlinjer, behandlingsstandarder och vårdprocesser.
Agera verksamhetschef enligt HSL med övergripande ansvar för medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och odontologiskt ledningsansvar samt säkerställa ett sammanhållet ledningssystem för kvalitet och regelefterlevnad.
Driva klinisk kvalitetsuppföljning såsom journalgranskningar, avvikelsehantering, analys av kvalitetsdata och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer.
Ge kvalificerat stöd till kliniker och chefer i odontologiska, regulatoriska och kvalitetsrelaterade frågor samt ansvara för tillståndsplikt, myndighetskontakter och regulatorisk efterlevnad.
Främja kunskapsutveckling i organisationen genom att bidra till specialistverksamhet, kompetensutveckling och intern kunskapsspridning
Vi söker dig som
Du kombinerar odontologisk expertis med strategisk förmåga och hög professionell integritet. Du är analytisk och strukturerad, och har lätt för att omsätta regelverk och medicinska riktlinjer till tydliga och praktiska arbetssätt.
Du kommunicerar klart och engagerande och bygger förtroende genom din kunskap och trovärdighet. Du sätter alltid patientsäkerhet och kvalitet främst, samtidigt som du har god förståelse för verksamhetens strategiska och affärsmässiga förutsättningar.
Vi ser att du har:
Legitimation som tandläkare med flerårig klinisk erfarenhet och odontologisk kompetens att fatta och stödja odontologiska beslut på verksamhetsnivå.
Dokumenterad erfarenhet av kvalitets-, utvecklings- eller ledningsarbete inom tandvård, inklusive arbete med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Mycket god kunskap om tandvårdslagstiftning, HSL, patientsäkerhetslagen och relevanta föreskrifter, samt praktisk erfarenhet av att omsätta dessa i verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av analys av vårdresultat och förbättringsarbete, inklusive uppföljning och användning av kvalitetsdata
Det är meriterande om du även har:
God vana av myndighetsdialog och tillsynsärenden samt erfarenhet av att arbeta i större tandvårdsorganisation eller kedjeverksamhet.
Relevanta vidareutbildningar, gärna specialistutbildning inom odontologi.
Erfarenhet av förändringsledning i klinisk verksamhet och att leda utveckling i komplexa vårdmiljöer.
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med verklig påverkan. Du får mandat att forma och utveckla den odontologiska strategin i en organisation med 700 medarbetare och 39 kliniker.
Du blir en del av ledningsgruppen och är med och påverkar både medicinska och affärsmässiga beslut. Rollen kombinerar odontologiskt ansvar med strategiskt ledarskap och ger dig möjlighet att bygga ett mer enhetligt och modernt kvalitetsarbete i hela verksamheten.
För rätt person är detta en möjlighet att sätta en tydlig prägel på hur kvalitet och patientsäkerhet drivs i en växande tandvårdsorganisation.
Din ansökan
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag den 12 april Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan (CV samt urvalsfrågor) så snart som möjligt.
Beroende på rollens krav kan arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroller ingå i processen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Alvik. Viss möjlighet till distansarbete finns, men majoriteten av arbetet sker på plats eller ute på våra kliniker. Vi tillämpar provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten kontakta Rekryterande chef: Erik Sörensson - erik.sorensson@distrikstandvarden.se
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Rekryteringspartner: Pernilla Acharius - pernilla.acharius@distriktstandvarden.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
