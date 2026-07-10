Tandtekniker cad
Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Ystad Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Ystad
2026-07-10
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Till vår toppmoderna avdelning för CAD protetik söker vi en tandtekniker som är ny inom yrket och vill utvecklas eller dig med erfarenhet.
Vi använder 3Shape som mjukvara.
I arbetsuppgifterna ingår design av främst fast tandstödd protetik som kron och bro. Orderhantering av digitala beställningar, planering av arbetsgång och en del samtal med kunder. För rätt person kan även implantat bli en del av vardagen.
Du arbetar i nära samarbete med Cam samt porslinsavdelningen och är en viktig del av vår produktion.
Möjlighet till distansarbete vissa tider kan förekomma för rätt person.
Det är av stor vikt att du har god kommunikationsförmåga och är bra på samarbete.
Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska språket eftersom arbetet innebär en del samtal med kunder.
Du ska värna om kvalitet och service då det är vad våra kunder eftersträvar.
CadCam avdelningen består av totalt tretton skickliga medarbetare. På CADavdelningen där denna tjänst utlyses är ni sex tandtekniker som arbetar tillsammans.
Trivsel och arbetsmiljö är av stor vikt på TL Ystad och vi värderar därmed din förmåga att samarbeta lika mycket som din kunskap.
Vi söker helst en medarbetare på heltid men även deltid kan ansöka.
Om TL
I mer än sjuttiofem år har TL tillverkat tandteknik till specialister och allmäntandläkare främst i Sverige. Vår verksamhet finns i nya fräscha lokaler sedan 2019 på över 900 kvm. Friskvård, hälsoundersökning, kollektivavtal och andra förmåner ingår i anställningen.
Ungefär 1 av tio tandläkare i Sverige anlitar TL Ystad årligen. Det är kvalitet och service som är vår vision. Vårt mål är att vara en av Sveriges bästa laboratorium att arbeta på.
Sedan juni 2025 ingår TL i Unident Group som är en ledande aktör inom dental förbrukning, utrustning samt dentala mjukvaror i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB består av över femtio skickliga medarbetare. Vi är ett fullservicelaboratorium som tillverkat allt inom tandteknik.
Vi har den senaste tekniken på plats och vi satsar långsiktigt på både personal och våra kunder.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
via mail
E-post: anders@tlystad.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cad TL 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB
(org.nr 556928-1867)
Aktergatan 4 (visa karta
)
271 55 YSTAD Arbetsplats
TL Ystad Jobbnummer
9999507