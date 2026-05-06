Tandtekniker/Cad-tekniker

Glans Dentallab AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Upplands Väsby
2026-05-06


CAD-tekniker till Glans Dentallab AB
Glans Dentallab AB söker en erfaren och noggrann CAD-tekniker till vårt moderna dentallaboratorium i Upplands Väsby

Om rollen
.Du arbetar med digital design av tandtekniska konstruktioner såsom kronor, broar, implantat- och avtagbara arbeten,
.Anpassa konstruktionerna och kontrollera passformen.
.Samarbeta med andra tekniker för att säkerställa smidigt arbetsflöde och det bästa resultatet.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av CAD-design inom tandteknik(Exocad)
• Noggrann och ansvarstagande
• Erfarenhet av att slipa och måla monolitiska konstruktioner

Vi erbjuder
• Modern CAD/CAM-miljö
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Ett engagerat och professionellt team

Så här söker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till mejl-adress ((info@glansdentallab.se)) .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@glansdentallab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glans Dentallab AB (org.nr 559082-8629)
Kanalvägen 16 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9896212

