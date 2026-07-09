Tandtekniker
Unident Lab AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Västerås Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Västerås
2026-07-09
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Vi söker en driven tandtekniker till vår avdelning för avtagbar protetik som vill växa med oss! Hos oss får du kombinera din erfarenhet med ny teknik, innovation och bli en uppskattad del av teamet!
Om bolaget
UnidentLab är ett modernt fullservice lab placerat i Västerås som varje vecka producerar tänder till över 1000 patienter – Kron&Bro, implantatprotetik, bettskenor och mycket mer. Vi producerar både digital- och traditionell tandteknik och jobbar även med duktiga samarbetspartners runt om i världen. På Unident LAB arbetar vi med modern och utvecklad teknik från avtryck till färdig produkt vilket skapar tandteknik i hög kvalitet, precis som våra kunder efterfrågar. Unident Lab är ett dotterbolag till Unident AB.
Vad söker vi?
Vi söker nu en erfaren tandtekniker som vill bidra med sin kompetens och bli en uppskattad del av vårt team. Vi tror att du är en stjärna inom avtagbar protetik och olika typer av bettskenor, som gärna tar egna initiativ för att utveckla och förbättra både teknik och processer. Du trivs med kundkontakt och kan tydligt kommunicera med både kollegor, kunder och samarbetspartners.
Som person är du självgående, noggrann och flexibel – med en stark vilka att lyckas. Du har ett genuint intresse för ny teknik och innovation och vill växa vidare inom ditt yrke tillsammans med oss.
Krav och erfarenheter
Tandteknisk utbildning
3-5 års arbetslivserfarenhet som tandtekniker inom avtagbart
Flytande svenska och god engelska i både tal och skrift
Vi erbjuder
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med spännande teknik och kunniga kollegor. Hos oss finns möjligheter till såväl personlig- som yrkesmässig utveckling då vi är ett bolag som satsar på den digitala tandtekniken. Tjänsten är en provanställning med goda möjligheter till förlängning. Unident LAB AB är certifierat enligt ISO-standard 9001 och 14001. Kollektivavtal finns.
Låter tjänsten intressant?
Ansök direkt här på vår karriärsida!
Har du frågor om tjänsten kan du maila mailto:christian.nordvall@unidentlab.se
, lägg tjänstens titel i rubrikfältet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unident Lab AB
(org.nr 556733-2605), https://jobs.talentech.com/unident/job/3c187a0d63f741208559e1f70f96157f
Ringborregatan (visa karta
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721 34 VÄSTERÅS Arbetsplats
Unident - Artilabs AB Jobbnummer
9997570