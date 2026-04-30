Tandtekniker - Bettfysiologi & Ortodonti
2026-04-30
Tandtekniker till vårt labb i centrala Stockholm
• fokus på bettfysiologi och ortodonti
Vill du arbeta med bettskenor och tandreglering?
Hos Torbjörns Team får du möjlighet att utvecklas inom yrket tillsammans med engagerade kollegor.

Om tjänsten
Som tandtekniker hos oss kommer du främst att arbeta med:
Bettskenor och antiapnéskenor
Tandreglering (ortodonti)
Tillverkning med både traditionella och digitala metoder
Du blir en del av ett team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Tempot är stundtals högt, vilket kräver att du trivs med att planera och strukturera ditt arbete.
Vi söker dig som
Är utbildad tandtekniker
Har erfarenhet av bettfysiologi och/eller ortodonti (meriterande)
Arbetar strukturerat och har god planeringsförmåga
Trivs i en miljö med varierande tempo
Har god kommunikativ förmåga och gillar kundkontakt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god datorvana
Vi erbjuder
Individuell lönesättning
Flextid
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas inom specialiserade områden
Anställningsform
Heltid med sex månaders provanställning. Om företaget
Torbjörns Team är ett tandtekniskt laboratorium som grundades 2003.
Vi är specialiserade inom bettfysiologi och ortodonti och arbetar med både traditionella och digitala metoder.
Vi har en modern maskinpark och utvecklar egna lösningar, som den patenterade Åkessonskenan - en vidareutveckling av den klassiska bettskenan. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och referenser till: jobb@torbjornsteam.se
Märk mejlet med "Tandtekniker".
Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde: 1 september
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: jobb@torbjornsteam.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandtekniker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torbjörns Team KB
, http://www.torbjornsteam.se
Armfeltsgatan 26 (visa karta
)
115 34 STOCKHOLM
Torbjörns Team Gärdet
9884287