Tandsköterska- Privat klinik i Centrala Göteborg
2026-03-12
Quality Dental är en tandvårdsklinik belägen i centrala Göteborg. Verksamheten består av en tandläkare och en tandhygienist. Här erbjuder vi vård av hög kvalitet med stort fokus på både munhälsa och allmän patienthälsa. Vi lägger stor vikt vid diagnostik och förebyggande vård. Dessutom är vi specialiserade på avancerad tandvård, främst inom implantatkirurgi och protetik.
Nu söker vi en tandsköterska för ett vikariat som kan arbeta eftermiddagspass. Omfattningen 25-40%.
VI SÖKER
Dig som är en ansvarsfull tandsköterska med förmåga att ta egna initiativ, som är samarbetsvillig och sätter patienternas omhändertagande i fokus. Du är utvecklingsinriktad och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du är också beredd att arbeta tillsammans med tandläkare vid olika behandlingar, såsom implantatkirurgi.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av assistans vid behandlingar, arbete i steril samt receptionsarbete. Vi arbetar med journalsystemet Opus Dental, och erfarenhet av detta är meriterande. Erfarenhet inom yrket är en fördel. Du behärskar svenska i tal och skrift, och det är även viktigt att du kan tala arabiska, eftersom en stor del av våra patienter är arabisktalande.
Tjänsten inleds som en tidsbegränsad anställning på upp till 6 månader.
VI ERBJUDER
Dig som framtida medarbetare en möjlighet att vara med och utveckla kliniken samt ta del av en god och trivsam arbetsmiljö.
Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev - vi ser fram emot att få lära känna just dig!
Vänta inte med din ansökan, då intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
