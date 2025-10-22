Tandsköterska vikariat, Ytterby
2025-10-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vår klinik, byggd 2009, ligger mitt i Ytterby centrum med närhet till både pendeltåg och expressbussar - du tar dig enkelt hit och hem.
Dessutom erbjuder vi gratis parkering precis vid kliniken. Vi arbetar traditionella arbetstider.
Kliniken har 6 behandlingsrum och ett härligt arbetslag med kollegor i olika åldrar. Här möts du av en varm och positiv stämning där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Nu söker vi dig som uppskattar ett glatt arbetsklimat, gillar att samarbeta och vill utvecklas i en stimulerande miljö. Hos oss får du både trygghet och möjlighet att växa - varje dag.
Tjänsten avser ett graviditietsvikariat på ca 12 mån.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Arbete i sterilen och receptionen
Gå ut i skolorna och ge fluoridprofylax till skolbarn åk 6 tom 9.
Vi tar emot studenter från tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 18 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Ytterby - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 46.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-10-22
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Ytterby Kontakt
Klinikkoordinator, Madelene Nilsson 070-0823911 Jobbnummer
9568166