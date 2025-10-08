Tandsköterska vikariat jobb
2025-10-08
Vi söker en erfaren tandsköterska till vikariat jobb i Svedala med start i januari 2026.
Tjänsten ( 85%) innebär mycket självständigt arbete och egenansvar. Dina arbetsuppgifter är klinisk assistans, hygien- och steriliseringsarbete samt administrativa uppgifter. Du kommer även assistera tandläkare vid kirurgisk behandling. Kvalifikationer För denna anställning krävs specifikt:
Tandsköterskeexamen
Grundläggande datorkunskaper
God förmåga att kommunicera på svenska och som lägst godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@maxilla.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maxilla Nordström Privattandvård AB
(org.nr 556826-6307)
Bankgatan 20 (visa karta
)
233 31 SVEDALA Kontakt
Zuzanna Nordström info@maxilla.se Jobbnummer
9545775