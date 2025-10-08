Tandsköterska vikariat jobb

Maxilla Nordström Privattandvård AB / Tandsköterskejobb / Svedala
2025-10-08


Visa alla tandsköterskejobb i Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Maxilla Nordström Privattandvård AB i Svedala

Vi söker en erfaren tandsköterska till vikariat jobb i Svedala med start i januari 2026.
Tjänsten ( 85%) innebär mycket självständigt arbete och egenansvar. Dina arbetsuppgifter är klinisk assistans, hygien- och steriliseringsarbete samt administrativa uppgifter. Du kommer även assistera tandläkare vid kirurgisk behandling. Kvalifikationer För denna anställning krävs specifikt:
Tandsköterskeexamen
Grundläggande datorkunskaper
God förmåga att kommunicera på svenska och som lägst godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du är en trygg och stabil person med god självinsikt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@maxilla.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Maxilla Nordström Privattandvård AB (org.nr 556826-6307)
Bankgatan 20 (visa karta)
233 31  SVEDALA

Kontakt
Zuzanna Nordström
info@maxilla.se

Jobbnummer
9545775

Prenumerera på jobb från Maxilla Nordström Privattandvård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Maxilla Nordström Privattandvård AB: