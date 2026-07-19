Tandsköterska, Varberg
Varbergs Tandläkargrupp AB / Tandsköterskejobb / Varberg Visa alla tandsköterskejobb i Varberg
2026-07-19
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Varbergs Tandläkargrupp söker tandsköterska till modern och växande klinik
Varbergs Tandläkargrupp befinner sig i en fortsatt expansiv fas, vi söker därför ytterligare en tandsköterska att förstärka vårt team med.
På Varbergs Tandläkargrupp har vi en öppen dialog och uppmuntrar till olika perspektiv, korta beslutsvägar och en tydlig Vision: att ge våra patienter den bästa vården och servicen.
Hos oss arbetar tandsköterskor, tandhygienister, allmäntandläkare och specialister inom flera områden. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård och fungerar samtidigt som ett kompetenscenter och remissinstans. På vår arbetsplats finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas i din yrkesroll, oavsett om du är nyexaminerad eller var du än befinner dig i karriären. Du arbetar nära erfarna kollegor med bred kompetens, vilket skapar en stimulerande miljö för kontinuerligt lärande och professionell utveckling.
Vi söker nu en tandsköterska på full tid till vår klinik i Varberg. Kliniken är på gatuplan, belägen mitt i centrala Varberg. Lokalen är nybyggd med modern utrustning, har 6 behandlingsrum, CBCT/OPG, mikroskop och vi arbetar helt digitalt.
Du är driven och trivs med varierande arbetsuppgifter och ansvar. Du arbetar gärna delegerat och fattar egna beslut. Du är även kommunikativ, ansvarstagande och förtroendeingivande i möte med patienter. Du vill vara aktiv och vill utveckla dig själv såväl som företaget. Erfarenhet är meriterande men vi ser gärna även nyutexaminerade som sökande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är:
Självständig, ansvarstagande och van vid att fatta egna beslut
Kommunikativ och professionell i mötet med patienter
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Intresserad av delegerat arbete och att utvecklas i din roll
Driven, positiv och vill bidra aktivt till både din egen och företagets utveckling
Tjänsten är på heltid med placering i vår klinik i centrala Varberg. Är du nyexaminerad och vill utvecklas inom tandvården, erbjuder vi goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att bli en del av Varbergs Tandläkargrupp! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: therese@varbergstandlakargrupp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Tandläkargrupp AB
(org.nr 559495-9925)
Östra Långgatan 30 (visa karta
)
432 41 VARBERG Kontakt
Klinikchef
Therése Karlsson Cármenes therese@varbergstandlakargrupp.se 072-23 522 71 Jobbnummer
10006093