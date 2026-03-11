Tandsköterska, Utbildningskliniken vuxen
2026-03-11
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du ha ett inspirerande och omväxlande arbete och dessutom är intresserad av handledning? Då är den här tjänsten något för dig.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Utbildningsklinikerna och Specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Utbildningskliniken vuxen, med drygt 65 anställda, kännetecknas av kreativitet, utveckling, engagemang, ständigt lärande och erbjuder en stimulerande miljö där kunskap och erfarenhet tillvaratas på bästa sätt.
Undervisningen genomförs huvudsakligen i ämnesintegrerad form i nära samarbete med institutionen för odontologi där den teoretiska utbildningen bedrivs.
Lärargruppen består av flera team med tandsköterskor, allmäntandläkare, tandhygienister samt specialister där alla tillsammans handleder studenter.
Som tandsköterska hos oss är du en viktig spelare och du kommer ha möjlighet att utvecklas och erbjudas en utbildningsplan för att bli undervisningstandsköterska. Alla handledare får möjlighet att gå en pedagogisk utbildning som ger fördjupade kunskaper och förståelse för handledning. En undervisningstandsköterska har en dokumenterad kompetens inom pedagogik och handledning.
Vi har regelbundet internutbildningar inom olika ämnesområden för att ta del av ny kunskap och utveckla vår kompetens.
Vi är flexibla gällande tjänstgöringsgrad och ser positivt på att kombinera en tjänst hos oss med egen klinisk verksamhet exempelvis inom Allmäntandvården. (Kombi tjänst)
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Utbildningskliniken vuxen - Folktandvården (vgregion.se)
I tjänsten ingår bland annat:
Handledning av tandläkar- och tandhygienist studenter i den kliniska träningen
Handledning på klinik förberedande kurser på vår simuleringsklinik
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom eget patientarbete på vår Lärarklinik
Arbete i steril och reception kan förekomma
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för handledning och vilja att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med studenter
Goda kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Självständigt sköta och stötta studenter i administrativa uppgifter
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet i yrket. Du kommer få en mentor hos oss och ett eget introduktionsprogram anpassat för vår klinik.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör gruppchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 15-16
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
