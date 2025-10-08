Tandsköterska, Utbildningskliniken barn, Göteborg
2025-10-08
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Tycker du om att arbeta med barn och ungdomar och är intresserad av att delta i klinisk handledning av blivande tandläkare och tandhygienister? Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete, även för dig som är i början av din karriär!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Utbildningsklinikerna och specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård.
Det innebär att du som anställd deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen. Vid sidan av utbildningsuppdraget bedriver vi sedvanlig allmäntandvård för barn och unga, 0-19 år. Utbildningskliniken barn, med runt 22 anställda, kännetecknas av kreativitet, engagemang och ständigt lärande och erbjuder en stimulerande miljö där kunskap och erfarenhet tillvaratas på bästa sätt.
Den kliniska handledningen/undervisningen av studenter genomförs huvudsakligen i ämnesintegrerad form i nära samarbete med institutionen för odontologi, Göteborgs universitet, där den teoretiska utbildningen och odontologiska forskningen i huvudsak bedrivs.
Lärargruppen består av flera team med tandsköterskor, allmäntandläkare, tandhygienister samt specialister inom pedodonti och ortodonti, där alla arbetar gemensamt med studenterna. Tandsköterskorna är mycket uppskattade och värdefulla och en viktig del i gruppen, vilket också framkommer i studenternas utvärderingar.
I tjänsten ingår assistans och på sikt handledning av tandläkar- och/eller tandhygieniststudenter, men också andra sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom eget patientarbete, steril och reception kan förekomma i varierande grad. Arbetet med studenterna skapar omväxling och utmaning i arbetet och våra tandsköterskor får nyttja sin kompetens, både i studentarbetet och på behandlingsrummet. Alla ordinarie handledare får utbildning inom pedagogik och målet är att all personal som arbetar kliniskt erhåller lustgasutbildning, då det är en del av vår behandlingsarsenal. Som tandsköterska hos oss kommer du ha möjlighet att vidareutveckla dig och erbjudas en utbildningsplan för att bli undervisningstandsköterska. En undervisningstandsköterska har utökad dokumenterad kompetens inom pedagogik och andra delar som rör studentverksamheten.
Vi ser möjligheter att kombinera klinisk verksamhet exempelvis inom Allmäntandvården med ett uppdrag hos oss.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Utbildningskliniken barn - Public_Intra (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan)
Gärna erfarenhet av, men framförallt intresse för, barn- och ungdomstandvård
Intresse för handledning och arbete i en inspirerande miljö tillsammans med studenter.
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 44.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2025-10-08
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
