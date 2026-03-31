Tandsköterska Trollhättan/Brålanda
H&H Smile center AB / Tandsköterskejobb / Trollhättan Visa alla tandsköterskejobb i Trollhättan
2026-03-31
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H&H Smile center AB i Trollhättan
Bli en del av Le Mera Tandvård - vi söker en stjärna till vårt team!
Är du en engagerad tandsköterska som vill arbeta i en modern klinik där kvalitet, arbetsglädje och patientupplevelse står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Le Mera Tandvård växer och vi letar nu efter en driven och positiv tandsköterska för en tillsvidareanställning på heltid. Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö tillsammans med ett team som brinner för att leverera tandvård i toppklass.
Du kommer att arbeta 3 dagar i veckan i Trollhättan och 2 dagar i Brålanda
Hos oss får du:
En trygg tillsvidareanställning på heltid
En modern arbetsplats med hög kvalitet och ambition
Ett sammansvetsat team med stark laganda
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll
En arbetsplats där du verkligen gör skillnad för patienter - varje dag
Om rollen
Du kommer att arbeta brett med sedvanliga tandsköterskeuppgifter - från assistans vid behandlingar och kirurgi till patientadministration, sterilarbete och receptionsarbete. Rollen är varierande och ger dig både eget ansvar och nära samarbete med kollegor.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Gärna har erfarenhet (men vi välkomnar även dig med rätt driv och inställning)
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Har ett positivt bemötande och bidrar till god stämning i teamet
Vill utvecklas och vara med på en spännande resa
Hos oss är personligheten minst lika viktig som erfarenheten - vi söker dig som vill bidra, utvecklas och skapa en fantastisk patientupplevelse.
Redo för nästa steg i din karriär?
Välkommen att bli en del av Le Mera Tandvård - vi ser fram emot din ansökan!
Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon 010-1824440 eller e-post. Skicka gärna ditt CV till vår e-postadress info@lemerasylte.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@lemerasylte.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H&H Smile center AB
(org.nr 559378-9042)
Myrtuvevägen 19 (visa karta
)
461 67 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9829897