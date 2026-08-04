Tandsköterska, Trädgårdsgatan Skövde
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Skövde Visa alla tandsköterskejobb i Skövde
2026-08-04
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eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi tandsköterska som vill vara en del av ett riktigt gött gäng!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Trädgårdsgatan träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi är 33 medarbetare, 9 tandläkare, 6 tandhygienister, 17 tandsköterskor och 1 receptionist. Kliniken ligger i härliga lokaler mitt i centrala Skövde där vi är samlokaliserade med specialistkliniken för ortodonti. Från tågstationen är det endast ett par minuters promenad till kliniken.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.När vi utformar tjänster på kliniken använder vi oss av, "det man tycker är roligt, gör man oftast väldigt bra!" Så var med och sätt din prägel på tandsköterskeyrket hos oss!
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera på behandlingsrum
Arbeta i reception samt med klinikens administrativa uppgifter
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, digitala vårdmöten, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Arbete i sterilen
Vi är en VFU-klinik och tar emot studenter från tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 33 och 34.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Trädgårdsgatan 15 D (visa karta
)
541 41 SKÖVDE Arbetsplats
Folktandvården, Trädgårdsgatan Skövde Kontakt
Klinikchef, Elin Broberg 0705-371775 Jobbnummer
10020519