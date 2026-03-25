Tandsköterska, Topas Västra Frölunda
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Folktandvården Topas är en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och våra patienter.
Vi är en utvecklingsorienterad klinik som strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för dig och dina kollegor. Du får här möjligheter att utveckla både dig själv och hela verksamheten!
Topaskliniken ligger på Topasgatan vid Frölunda Torg i västra Göteborg. Via Frölunda Torg kommer du snabbt in till centrala Göteborg med buss eller spårvagn.
Kliniken har 13 moderna behandlingsrum och vi behandlar ca 8000 vuxna och 8000 barn och ungdom. Vi är 35 personer som arbetar på Topaskliniken. Tillsammans har vi en bred kompetens och kliniken är också remissinstans för lustgas.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete i sterilen och vid behov receptionen
Arbete med egna patienter vid scanning, profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling kan också bli aktuellt
Vi tar emot studenter från tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet som gör sin praktik/LIA hos oss. Handledning/assistans av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Vi arbetar främst i arbetsmodell med arbetstider 7-19 och du behöver kunna arbeta till 19 1-2 gånger/vecka. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Topas, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete med patienter i alla åldrar och olika vårdbehov. Är du den vi söker finns stora möjligheter till utveckling.
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 16 och 17 .
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-03-25
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1591".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Topas Västra Frölunda Kontakt
Klinikchef, Kajsa Hallman 0700-207914
9817648