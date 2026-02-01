Tandsköterska till Ystad
Ystadent AB / Tandsköterskejobb / Ystad Visa alla tandsköterskejobb i Ystad
2026-02-01
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystadent AB i Ystad
Vi söker en utbildad tandsköterska på hel- eller deltid. Examen som tandsköterska ett krav.
Dina arbetsuppgifter är bl.a. att du ska kunna assistera tandläkare under behandlingar, sköta arbetet i sterilen, journalhantering och receptionsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Erfarenhet efterfrågas men ej ett krav.
Lönen efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: hisham@ystadtandhalsa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystadent AB
(org.nr 559049-0693)
Aulingatan 22B (visa karta
)
271 39 YSTAD Jobbnummer
9715856