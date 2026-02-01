Tandsköterska till Ystad

Ystadent AB / Tandsköterskejobb / Ystad
2026-02-01


Visa alla tandsköterskejobb i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ystadent AB i Ystad

Vi söker en utbildad tandsköterska på hel- eller deltid. Examen som tandsköterska ett krav.
Dina arbetsuppgifter är bl.a. att du ska kunna assistera tandläkare under behandlingar, sköta arbetet i sterilen, journalhantering och receptionsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Erfarenhet efterfrågas men ej ett krav.
Lönen efter överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: hisham@ystadtandhalsa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ystadent AB (org.nr 559049-0693)
Aulingatan 22B (visa karta)
271 39  YSTAD

Jobbnummer
9715856

Prenumerera på jobb från Ystadent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ystadent AB: