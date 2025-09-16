Tandsköterska till West Dental Malmö
2025-09-16
Välkommen till West Dental, en exklusiv nischad klinik inom högkvalitativa estetiska behandlingar. Vi är belägna i centrala Malmö och erbjuder allmäntandvård av absolut högsta standard. Nu söker vi en passionerad tandsköterska som vill vara en del av vårt växande team.
Vårt Uppdrag:
Hos West Dental strävar vi efter att erbjuda en högkvalitativ tandvårdsupplevelse för våra patienter. Vi är stolta över att ha en bred kompetens inom olika områden inom tandvården, vilket möjliggör en heltäckande och skräddarsydd vård för våra patienter. Genom vår moderna utrustning och dedikerade personal skapar vi en arbetsmiljö där varje medarbetares utveckling främjas för att uppnå de bästa resultaten för våra patienter.
Vad vi söker:
Vi välkomnar både erfarna tandsköterskor och nykomlingar inom yrket att ansöka hos oss. Du som har erfarenhet inom allmäntandvården och särskilt inom kirurgi eller protetik, kommer att finna en plats att växa och utvecklas hos oss. Vi ser även att du har en stark önskan att både utveckla dig själv och vår verksamhet på denna moderna klinik.
Din förmåga att arbeta självständigt och flexibelt, tillsammans med din ordningssinne och noggrannhet, är av stor betydelse för oss. För att kunna kommunicera effektivt med våra patienter och kollegor är det viktigt att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Dina ansvarsområden:
Som tandsköterska på West Dental kommer dina arbetsuppgifter att vara varierande och inkludera assistans vid tandläkarbehandlingar, röntgentagning, digitala avtryck, profylaktiskt arbete, sterilarbete och receptionsuppgifter.
Observera att tidigare erfarenhet inom estetisk tandvård är en fördel men inte ett krav. Vi välkomnar även nyutbildade tandsköterskor med en vilja att lära och växa.
Ansökningar behandlas konfidentiellt. Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev till oss. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: kontakt@westdental.se
