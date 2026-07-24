Tandsköterska till VO Falkenberg, placering Getinge och Falkenberg
Region Halland / Tandsköterskejobb / Falkenberg Visa alla tandsköterskejobb i Falkenberg
2026-07-24
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Är du intresserad av nya utmaningar? Hos oss får du ett varierat arbete där du använder hela din yrkeskompetens. Vill du arbeta på en arbetsplats där vi värdera teamkänsla och arbetsglädje högt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om arbetet
I tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård. Exempel på arbetsuppgifter är assistans, profylax och arbete i team med delegerade arbetsuppgifter. Även arbete i sterilen och receptionen kan förekomma.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområdet Falkenberg består av tre kliniker, Folktandvården Falkenberg, Folktandvården Getinge och Folktandvården Ullared. Vi har nära kommunikation mellan klinikerna och satsar på ett bra samarbete, utveckling av verksamheten och utbildning för medarbetare. Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi är måna om att hjälpa och stötta varandra. Din placering kommer vara fördelad på Folktandvården Getinge och Folktandvården Falkenberg.
Folktandvården Getinge är en mindre klinik med tre behandlingsrum. Hela kliniken totalrenoverades 2023 och har nu ljusa och moderna lokaler. Goda pendlingsmöjligheter med buss från Halmstad och Falkenberg. På kliniken arbetar i dagsläget 4 personer och även tandläkare och tandsköterskor från kliniken i Falkenberg hjälper till med bemanningen.
Folktandvården Falkenberg är lokaliserade i moderna lokaler, där du kommer att jobba tillsammans med cirka 30 kollegor inom olika professioner. Kliniken ligger centralt i Falkenberg och är samlokaliserad med vårdcentralen. Det finns goda pendlingsmöjligheter både norr och söderut med närhet till bussar och tåg. Kliniken har 14 000 listade patienter. Ortodonti är inrymd i samma lokaler. Vi som arbetar här har varierande bakgrund och erfarenhet och vi har ett gott medarbetarskap som du kommer att bli en del av.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd tandsköterskeutbildning. Du är en positiv och energifylld person. Att vara flexibel, strukturerad och att kunna ligga steget före är viktiga kompetenser för att lyckas i tjänsten. Du ställer dig positiv till teamarbete på flera rum. God samarbetsförmåga är en förutsättning. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Vi ser positivt på att medarbetare är aktiva och bidrar till arbetsplatsens utveckling. Klinikerna använder sig av ett strukturerat förbättringsarbete med kontinuerlig uppföljning för ökad delaktighet. Kreativitet, idéer och förslag som kan leda till ett effektivare och bättre omhändertagande av våra gemensamma patienter värdesätts. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Oscar Lindquists väg 2 (visa karta
)
311 22 FALKENBERG Arbetsplats
Folktandvården Halland Kontakt
Charlotta Andersson, Vision 0724-566551 Jobbnummer
10010629