Tandsköterska till Universitetstandvården, vikariat
Malmö universitet / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
Tandsköterska till Universitetstandvården på Odontologiska fakulteten.
Innehåll och arbetsuppgifter
På universitetstandvården arbetar vi i team runt patienter och studenter. Som tandsköterska är du med och bidrar till god munhälsa, god klinisk utbildning och till god forskning inom odontologin. Den här tjänsten kommer att ha placering inom Klinikenhet 1, Skillslabb Protetik, AVT och parodontologi.
Tjänsten innebär mycket självständigt arbete och egenansvar som du varierar med kollegialt samarbete och kunskapsutbyte.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är klinisk assistans på studentklinik där du tillsammans med handledare stöttar och leder studenterna i deras kliniska undervisning. Du kommer även att ha en del av din kliniska verksamhet förlagd till lärarklinik där du assisterar tandläkare vid all form av behandling. Du kommer också att arbeta med hygien- och steriliseringsarbete samt administrativa uppgifter.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
• Tandsköterskeexamen
• Grundläggande datorkunskaper
• God förmåga att kommunicera på svenska och som lägst godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, vilket för oss innebär att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du är nyfiken och ser möjligheter i nya situationer och är initiativrik för att göra verksamheten bättre. Det är viktigt för oss att du kan prioritera ditt arbete självständigt och är noggrann och kvalitetsmedveten.
Vi förutsätter att du samarbetar bra med så väl studenter som kollegor, du har ett lyhört och konstruktivt bemötande. För att trivas hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till ditt arbete och dina kollegor och är arbetsgivaren lojal.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i undervisande miljö och, eller pedagogisk verksamhet är detta meriterande.
Arbetsplats
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.
Universitetstandvården
Som tandsköterska anställs du i Universitetstandvården (UTV). UTV ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska fakulteten. Vårt uppdrag är att upprätthålla en klinik som säkerställer studenternas behov av klinisk träning och ger förutsättningar för lärarnas kliniska tjänstgöring.
Upplysningar
Klinikenhetschef Susanne Broomé 0725547945 susanne.broome@mau.se
För frågor gällande anställning kontakta HR-specialist Annie Huynh, annie.huynh@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-11-10. Din ansökan ska skrivas på svenska.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Vi erbjudet ett vikariat på 100 % under perioden 2026-01-01 - 2026-06-30.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
2026-01-01 eller enligt överenskommelse
Fackliga företrädare
SACO: Vivecka Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se
SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se
OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se
