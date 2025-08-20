Tandsköterska till TandläkarGruppen Södermalm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en utbildad tandsköterska med minst tre års erfarenhet till vår klinik på Södermalm. En av våra duktiga medarbetare flyttar och vi vill nu hitta en ny kollega som kan bli en viktig del av vårt team.
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, och har god datorvana. Tidigare erfarenhet av protetik och/eller implantatkirurgi är meriterande, liksom vana av administrativa uppgifter.
Vi arbetar i journalsystemet Muntra och erbjuder modern tandvård med fokus på protetik, implantatkirurgi och guidat implantatkirurgi. Kliniken är utrustad med den senaste tekniken, bland annat digitala avtryck, CBCT och datorstödd implantatplanering.
Vi har två kliniker på Södermalm och söker nu en ny tandsköterska till vår mottagning vid Folkungagatan. Här arbetar idag två tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist. Vi har en god patienttillströmning och en trivsam arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Sedvanliga tandsköterskeuppgifter
• Assistans vid behandlingar och kirurgiska ingrepp
• Receptions- och administrativa uppgifter - Sterilarbete och beställningar
• Självständigt arbete med patienter under delegering
Vi söker dig som:
• Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt, även i stressiga situationer
• Skapar trygghet och förtroende för våra patienter
• Är lösningsorienterad, flexibel och anpassningsbar
• Vill bidra med engagemang och arbetsglädje i teamet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss får du möjlighet till varierade arbetsuppgifter och kontinuerlig kompetensutveckling - vi vill att alla våra medarbetare ska känna att de utvecklas och arbetar på toppnivå inom sin kompetens.
Tjänsten är på heltid (80-100%) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: stamos@tgsklinikerna.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 556968-5158)
Folkungagatan 78 (visa karta
)
116 22 STOCKHOLM Arbetsplats
