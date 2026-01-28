Tandsköterska till Tandhälsan A6
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker en engagerad tandsköterska till vår klinik i det moderna A6-området i Jönköping.
Tandhälsan A6 Jönköping är en väletablerad privatklinik som erbjuder professionell tandvård i en lugn och trivsam miljö. Vi arbetar med vuxna patienter och utför allt från allmän tandvård till mer avancerade behandlingar inom protetik, implantat, estetisk tandvård och tandreglering. Teamet består idag av en tandläkare, en tandsköterska och en tandhygienist. Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt sammansvetsade och professionella team.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och du får ett stort eget ansvar i den kliniska vardagen. Utöver sedvanlig assistans, sterilhantering och administration innefattar tjänsten specialiserade moment som:
Kirurgi: Assistering vid kirurgiska operationer.
OPG: Självständigt ta bilder med OPG
Profylax: Självständigt arbete med profylax åtgärder.
Digitalt skanning: Självständigt arbete med 3D-skanning för bland annat osynlig tandreglering behandlingar (ClearCorrect)
Dessa moment kommer att utföras efter internutbildning hos oss. Det är därför inget krav att du behärskar dem vid anställningens början, men det ses som meriterande om du har tidigare erfarenhet.
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska med gärna ett par års erfarenhet inom yrket. Du är trygg med arbete i journalsystem och har god datorvana. Det är även meriterande om du tidigare arbetat i journalsystemet Alma. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i vår rekrytering. För att trivas hos oss är du en social och ödmjuk person som arbetar med att ha patientens behov i centrum. Du har en god känsla för service och agerar på ett förtroendeingivande sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är noggrann i ditt arbete och bidrar till en trygg och välorganiserad klinikmiljö.

Om tjänsten
Omfattning: 85-100 % eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidare (vi tillämpar provanställning enligt LAS).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas via mejl med CV, Personligt brev med Bild till: info@tandhalsana6.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@tandhalsana6.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan A6 Jönköping AB
(org.nr 559384-3732), https://www.tandhalsana6.se/
Batterigatan 11 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Emel Güler info@tandhalsana6.se 0364400900 Jobbnummer
9710471