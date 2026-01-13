Tandsköterska till Sollentuna Ortodonti
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Är du redo för en ny och spännande utmaning inom tandvården? Nu söker vi en engagerad och kompetent tandsköterska till vår tandregleringsklinik i Sollentuna.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska på Sollentunas ortodontiavdelning får du arbeta i framkant inom tandreglering på en av Sveriges mest välrenommerade kliniker. Du blir en nyckelperson i behandlingar som spänner från avancerade bettavvikelser till estetiska tandregleringar - för både barn och vuxna. Du blir även en del av ett starkt nätverk där några av landets främsta experter inom ortodonti samlas, och får utvecklas både professionellt och personligt i en inspirerande miljö.
Hos oss är arbetsglädje, kvalitet och utveckling alltid i fokus. I vår stöttande gemenskap lyfter vi varandra och skapar goda förutsättningar för individuell kompetensutveckling. För rätt person finns även möjlighet att vidareutbilda sig till ortodontiassistent.
Utöver den kliniska verksamheten finns ett gott samarbete med våra andra ortodontiavdelning på Folktandvården vilket gör att kunskapsutbyte och utveckling alltid är en naturlig del av arbetet.
Vad du behöver för att lyckas
Du har en avslutad tandsköterskeutbildning och minst 2 års erfarenhet inom yrket. För dig är tandvård av hög kvalitet en självklarhet och du har ett professionellt bemötande, både gentemot patienter och kollegor. Du har mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket både i tal och skrift och du har ett stort intresse för att bidra till utvecklingen av klinikens dagliga arbete. Det är starkt meriterande om du har arbetat med egna patienter. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för den här rollen.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 8 februari 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta: Shirin Al-Asmar Karlsson, klinikchef, tel. 08-123 162 19 eller Amela Redzic Yildirim, Arbetsledare, tel. 08-123 163 33
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
