Tandsköterska till receptionen - Smile Landskrona
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Landskrona Visa alla tandsköterskejobb i Landskrona
2026-06-30
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Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss! 💙
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer – i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till vår klinik Smile Landskrona söker vi nu en tandsköterska i receptionen. Här söker vi dig som sätter patienten i fokus och trivs med att skapa trygga och positiva patientmöten. Välkommen till oss!
Vilka är Smile?
🌎 Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
👨⚕️ Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
💙 Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
😃 Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
🙌 Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandsköterska i receptionen hos Smile Tandvård
I denna tjänst som tandsköterska kommer du arbeta i team service vilket är receptionen på Smile. Som team servicemedarbetare kommer du att arbeta med att välkomna våra patienter till kliniken och ge dem det bästa bemötandet. I rollen ingår flera administrativa uppgifter som att administrera tidböcker i samarbete med våra behandlare, ta hand om inkommande mail och telefonsamtal samt andra administrativa uppgifter så som fakturering och beställningar.
I denna tjänst är det viktigt att vara flexibel då du vid behov även kommer att assistera tandläkare i den planlagda verksamheten.
Några av dina arbetsuppgifter:
Välkomna och ta emot våra patienter på kliniken på ett tryggt och professionellt sätt
Hantera inkommande ärenden via telefon och e-post
Ansvara för administrativa uppgifter såsom fakturahantering och övrig administration
Vid behov assistera tandläkare i det kliniska arbetet
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som Team Service-medarbetare ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk och ödmjuk i din framförhållning. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Innehar tidigare erfarenhet som tandsköterska
Meriterande, men inget krav, med erfarenhet från receptionsarbete
Tala och skriva flytande svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval, men under sommaren och semestertider kan processen ta något längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! ☀️
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta vår HR-avdelning på hr@smile.se
. Observera att svarstiderna under semesterperioden kan vara något längre än vanligt. Tack för din förståelse.
Smiles erbjudande
🦷 Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
👩⚕️ Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
🚀 En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 & 2026 enligt Great Place to Work! Läs pressmeddelandet HÄR.
🏆 Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2024, 2025 & 2026 samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
💡 Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
🎉 Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992235-2077729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), https://karriar.smile.se
Smile Landskrona (visa karta
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261 33 LANDSKRONA Arbetsplats
Smile Tandvård Jobbnummer
9985148