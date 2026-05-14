Tandsköterska till reception
2026-05-14
Vråen Folktandvård Värnamo
Nu finns en spännande möjlighet för dig som är utbildad tandsköterska att söka en tjänst med inriktning mot receptionsarbete på Folktandvårdens klinik i Vråen i Värnamo. Hos oss får du ett spännande och omväxlade arbete där ingen dag är den andra lik.
Rollen som tandsköterska
Nu söker vi en tandsköterska som både arbetar kliniskt och tar ansvar för arbetet i vår reception. Som tandsköterska i reception kommer du jobba i huvudsak med receptionsarbete men även ha sedvanliga tandsköterskeuppgifter som att assistera tandläkare, ha egna patienter för profylax och munhälsokontroller samt arbeta i sterilen. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
Som tandsköterska inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du har goda IT-kunskaper och du är van vid att arbeta administrativt med datorn som ditt naturliga arbetsverktyg. Vi ser positivt på om du har kunskaper i journalsystemet T4 och erfarenhet av remisshantering.
Du är en trygg och stabil person som genom ditt sätt att vara bidrar till en positiv stämning. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du kan på ett professionellt sätt sätta dig in i patientens situation. I mötet med andra är du lugn och tillmötesgående och har en utpräglad känsla för service. Du är kvalitetsmedveten och på ett strukturerat och organiserat sätt tar du dig an dina arbetsuppgifter. Om dagen får ändrade förutsättningar är du flexibel och har förmåga att prioritera och ställa om.
Du värdesätter ett gott samarbete och är med och bidrar till ett bra arbetsklimat. Som en del av teamet i receptionen har du ett nära samarbete med dina kollegor.
Du talar och skriver obehindrat på svenska, och du behöver också kunna föra samtal med våra patienter på engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som tandsköterska med tillträde efter överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Marita Helgesson, 010-244 81 68marita.helgesson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 4 juni. Urval kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
