Tandsköterska till Orofacial medicin
Region Värmland / Tandsköterskejobb / Karlstad Visa alla tandsköterskejobb i Karlstad
2025-12-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
På specialistkliniken för Orofacial medicin arbetar tre specialisttandläkare, en ST, två specialisttandsköterskor, tre tandsköterskor, och två tandhygienister (varav 1 har specialiskompetens).
Orofacial medicin bedriver verksamhet på sjukhuset i Arvika och centralsjukhuset i Karlstad, där vi är samlokaliserade med avdelningen för käkkirurgi och avdelningen för odontologisk radiologi.
Vi tar emot remisser från sjukvården för infektionsutredning inför medicinsk behandling, vi utför oral medicinska utredningar och behandlingar, samt behandlar inneliggande patienter.
Vi tar emot patienter med komplexa behandlingsbehov och bedriver narkostandvård en dag per vecka på Centralsjukhuset respektive Arvika sjukhus.
Orofacial medicin är en expansiv verksamhet där det finns möjligheter att vara med och påverka. Vi är stolta över att kunna ge god tandvård till patienter med särskilda behov, och samtidigt kunna stötta våra kollegor i allmäntandvården. Möjlighet finns att utbilda sig till specialisttandsköterska inom orofacial medicin.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, planering och inbokning av patienter, ofta i samråd med sjukvården. Är du intresserad finns även möjlighet till egna ansvarsområden.
Arbetsuppgifterna är varierande och rör främst vuxentandvård. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med intresse för orofacial medicin och goda kunskaper i svenska. Du har ett gott bemötande mot patienter och kollegor samt trivs med att hjälpa andra, vilket gör att du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du har en stark analysförmåga och löser komplexa problem genom att bryta ner dem i hanterbara delar. Du tar ansvar för ditt arbete, planerar och prioriterar väl och har förmåga att se både detaljer och helhet i vårdsituationen.
Körkort är önskvärt då det förekommer resor i tjänsten. Resor mellan klinikerna sker på arbetstid, och betalas av arbetsgivaren. I första hand med allmänna färdmedel, eller hyrbil i de fall det är nödvändigt.
Det är meriterande med tidigare erfarenheter av att bemöta människor med komplexa medicinska behov, antingen inom tandvård eller omsorgsverksamhet.
Vi planerar att genomföra intervjuer i slutet av januari 2026. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Specialisttandvård, Orofacial medicin Karlstad Kontakt
Diana Leverington, klinikchef 010-8317827,diana.leverington@regionvarmland.se Jobbnummer
9658507