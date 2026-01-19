Tandsköterska till OC Kungsbacka
2026-01-19
Oral Care Kungsbacka (tidigare Tandgruppen) söker en engagerad tandsköterska till oss.
Vi är åtta tandläkarteam, varav ett specialiserar sig på barn och ungdomar. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med helhetssyn på tandvård och tillgång till specialister knutna till kliniken.
Vår filosofi är att erbjuda hälsoinriktad tandvård till våra patienter, och vi prioriterar kontinuerlig vidareutbildning för vår personal för att säkerställa att vi alltid levererar bästa möjliga tandvård.
Kliniken ligger i närheten av Kungsbacka sjukhus.

Om tjänsten
Vi söker en tandsköterska som kan arbeta med både barn och vuxna. Tjänsten är på 80 - 100%. Arbetet är varierat och innefattar tandläkarassistans, administration och sterilarbete. Hos oss får du arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegorna i ditt team.
Vi välkomnar ansökningar från både erfarna och mindre erfarna tandsköterskor. Din personlighet och hur du passar in i vårt team är det viktigaste för oss. Vi har en kultur där vi hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och trivsel på jobbet.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start under våren, med en provanställning på sex månader.
Vad Oral Care erbjuder:
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön
Delaktighet i företagets spännande expansionsresa
Flexibelt arbetssätt och korta beslutsvägar
Goda utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling
Stort kollegialt nätverk med en familjär och stöttande kultur - vi har roligt tillsammans!
Friskvårdsbidrag
Vem vi söker:
Du är en social och engagerad person som vill göra skillnad för både patienter och kollegor. Du är lösningsorienterad, flexibel och skapar förtroende hos patienterna. Oavsett om du har flera års erfarenhet som tandsköterska eller är i början av din karriär, är du varmt välkommen att söka.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, eftersom journalföring och administrativt arbete är en del av tjänsten. Erfarenhet av delegerat arbetssätt och Muntra är meriterande.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556346-4840), https://karriar.oralcare.se
Gamla Göteborgsvägen 5
434 41 KUNGSBACKA

Arbetsplats
Oral Care Jobbnummer
9692976