Tandsköterska till Malmögapet i centrala Malmö

Malmögapet är en liten och familjär tandläkarklinik i centrala Malmö. Vi grundades 2024 i lokalen där det bedrivits tandvård under många år och har idag en stabil tillströmning av både nya och återkommande patienter.
Kliniken har tre behandlingsrum och idag består teamet av en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska. Vår målsättning är att växa till 7-9 medarbetare och vi söker nu en engagerad tandsköterska som vill vara med på vår resa. Vi arbetar med toppmodern utrustning och satsar på kvalitet, långsiktighet och utveckling - både för patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du främst att arbeta med assistans vid undersökningar och behandlingar. Därutöver förekommer andra arbetsuppgifter, till exempel sterilarbete, administration och patientkontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Tidigare erfarenhet är meriterande men vi välkomnar även nyexaminerade - vi erbjuder introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Du har:
God känsla för service och ett professionellt bemötande.
Förmåga att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat.
Flexibilitet och vilja att ta ansvar för både patienter och arbetsuppgifter.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en trygg, positiv och lösningsorienterad person som trivs i mötet med människor och strävar efter hög vårdkvalitet. Du har ett engagemang för både patienternas upplevelse och klinikens utveckling.
Vi erbjuder
En trivsam och centralt belägen arbetsplats.
Ett engagerat och växande team.
Tjänstepension och ett starkt försäkringsskydd.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning.
Övrig information
Tjänsten är i första hand på heltid. Deltid kan diskuteras.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) till rekrytering@malmogapet.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@malmogapet.se Omfattning
