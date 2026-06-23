Tandsköterska till Malmö Specialisttandvård
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-06-23
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Malmö Specialisttandvård söker nu en tandsköterska till en växande specialistklinik inom pedodonti, orofacial medicin och narkostandvård. Här arbetar du nära tandläkare/specialister, tandsköterskor och anestesiteam i en verksamhet med stort fokus på trygghet, kvalitet och teamwork.
➡️ Arbetsgivare: Malmö Specialisttandvård 📍 Plats: Malmö 🦷 Roll: Tandsköterska, med fokus på pedodonti 💼 Anställningsform: Tillsvidareanställlning (provanställning tillämpas) ⏰ Omfattning: Heltid 📅 Tillträde: Snarast möjligt 💰 Löneintervall: 28000-33000 kr/månad beroende på erfarenhet och kompetens 💪🏼 Friskvårdsbidrag: 5000 kr på heltid 🕗 Arbetstider: Familjevänliga arbetstider. Måndag–fredag och endast dagtid
Om arbetsgivaren
Malmö Specialisttandvård är en specialistklinik centralt i Malmö med verksamhet inom pedodonti, orofacial medicin och narkostandvård. Kliniken arbetar främst med barnpatienter, patienter med tandvårdsrädsla samt patienter med medicinska och särskilda behov.
Teamet består idag av 4 tandläkare/specialister, 4 tandsköterskor och 1 receptionist. Kliniken arbetar i moderna lokaler och använder journalsystemen Muntra och Tandvårdsfönstret.
Om rollen
Rollen kombinerar kliniskt och administrativt arbete inom pedodonti.
Arbetet innefattar bland annat:
assistans vid behandlingar inom pedodonti
arbete med patienter under lustgas och midazolam
egna patienter för inskolning, profylax och patientförberedelser samt sterilarbete
remisshantering och administrativ hantering i Tandvårdsfönstret
bokning och koordinering av patienter i tidboken
journalskrivning och löpande administration
Måndagar och tisdagar är i huvudsak narkosdagar med nära samarbete mellan tandsköterskor, tandläkare/specialister och anestesiteam. Onsdag till fredag består arbetet framförallt av första besök, behandling av vakna patienter samt assisterande och administrativt arbete.
Tjänsten innebär arbete med patienter som ofta har tandvårdsrädsla, medicinsk komplexitet eller särskilda vårdbehov, vilket ställer krav på trygghet, struktur och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som
✅ Har utbildning och examensbevis som tandsköterska
✅ Kan obehindrat svenska i tal och skrift
✅ Har minst 5 års klinisk erfarenhet som tandsköterska i Sverige
✅ Har lustgasutbildning och kompetens eller erfarenhet av inskolning och behandling med lustgas/midazolam/sedering
✅ Har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig professionellt även i komplexa situationer
✅ Är bekväm med att arbeta i digitala system och hantera administrativa arbetsuppgifter
Plus i kanten
➕ Erfarenhet av arbete inom pedodonti, gärna på specialistklinik
➕ Erfarenhet av patienter med särskilda behov eller tandvårdsrädsla
➕ Erfarenhet av arbete med högt patientflöde och nära teamwork
➕ Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och remisshantering
➕ Erfarenhet av arbete i journalsystemet Muntra
➕ Erfarenhet av arbete med medicinskt sköra patienterPubliceringsdatum2026-06-23Dina personliga egenskaper
Kliniken söker en samarbetsorienterad, strukturerad och trygg person som trivs med nära teamwork och varierande patientmöten. Du behöver kunna arbeta strukturerat även under perioder med högt tempo samt bidra till ett tryggt och professionellt patientomhändertagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmågan att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vad kliniken erbjuder
Kliniken erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med fast lön och kollektivavtal via Vårdföretagarna. Lönespannet är 28 000–33 000 kr/mån beroende på erfarenhet.
Du erbjuds strukturerad onboarding samt möjlighet till intern och extern kompetensutveckling inom bland annat lustgas, specialisttandvård, akuta situationer och HLR. Det finns även möjlighet att utvecklas inom pedodonti samt möjlighet att bli specialisttandsköterska.
Kliniken erbjuder friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år vid heltid samt möjlighet till pendlingskort.
Ta ditt nästa steg i karriären 🚀Ansök utan CV idag - komplettera senare! ✅
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka med eller utan CV, direkt i mobilen på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd av Malmö Specialisttandvård.
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation gällande tjänsten via Odonti.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jash Sam 📧 hej@odonti.se
🎁 Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa oss om rätt person. Leder ditt tips till en tillsvidareanställning får du ett presentkort värt 1000 kr 🎉
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på 👉🏼 Odonti.se
Din profil hanteras konfidentiellt enligt GDPR och delas aldrig utan ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7756891-2067585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
222 22 LUND Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9975962