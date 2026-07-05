Tandsköterska till Lunda Tandvård i centrala Lund
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Lund Visa alla tandsköterskejobb i Lund
2026-07-05
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Information om arbetsplatsen
Lunda Tandvård är en väletablerad privat tandvårdsklinik i hjärtat av Lund. Det är en ljus arbetsplats där staden möter din blick från behandlingsrum till att du sätter foten på trottoaren. Sedan många år bedriver vi en modern tandvård med fokus på hög kvalitet, ett personligt bemötande och långsiktiga patientrelationer. Kliniken ligger centralt på Botulfsgatan 2, med gångavstånd till Lund C, och vi arbetar huvudsakligen med vuxentandvård.
Vi är ett engagerat team bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som trivs tillsammans och hjälps åt i vardagen. Hos oss värdesätts samarbete, ansvarstagande och en positiv arbetsmiljö där alla bidrar till att skapa en god upplevelse för både patienter och kollegor. Vårt mål är att vara snabba med att effektivisera vardagen med hjälp av smarta arbetssätt och verktyg för få tid över för patientbemötande och en dynamisk vardag.
Nu söker vi en tandsköterska som vill bli en viktig del av vårt team.
Kolla gärna in vår hemsida: https://www.ptj.se/lundatandvard/Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du framför allt att arbeta nära klinikens tandläkare, där assistans utgör en stor del av tjänsten. Samtidigt är arbetet varierat och du blir en naturlig del av den dagliga driften på kliniken. Det är en chans att komma nära människor och få en social miljö att utvecklas och få energi från.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Assistans vid behandlingar.
Sterilarbete och iordningställande av behandlingsrum.
Patientadministration, tidbokning och kallelser.
Telefonservice och receptionsarbete.
Intraoral röntgen.
Panoramaröntgen.
Delegerat arbete.
Intraoral scanning.
Att bidra i det dagliga arbetet där behov finns.
Saknas förkunskaper inom just panoramaröntgenbiltagning, delegerat arbete och intraoral scanning, finns det utrymme för utbildning och utveckling för att möta dina arbetsuppgifter. KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
Erfarenhet av kliniskt arbete.
Erfarenhet av assistans.
Erfarenhet av receptionsarbete och patientadministration.
God datorvana.
Goda kunskaper i svenska och engselska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av panoramaröntgen.
Erfarenhet av delegerat arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor och trivs i en roll där du får kombinera kliniskt arbete med administrativa uppgifter.
Vi värdesätter delaktighet och engagemang i utvecklingen av både oss som arbetslag men även i det kliniska arbetet med patienter. Att du får patienterna att känna sig bekväma och trygga under besöket, samtidigt sköter jobbet professionellt och noggrant. Att du är nyfiken och öppen för kompetensutveckling och anpassar dig lätt till nya situationer. Vi söker dig som är glad och älskar att vara tandsköterska.
Vi tror att du:
Har ett professionellt och varmt bemötande.
Är serviceinriktad och sätter patienten i fokus.
Är trygg i assistans och trivs i klinisk allmäntandvård.
Är ansvarstagande.
Är flexibel och prestigelös.
Tycker om att samarbeta och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Att du älskar att vara tandsköterska.
Övrig information
Kollektivavtal.
Pensionsavsättning.
Arbetstiden är dagtid under ordinarie öppettider, dvs inga kvällar eller helger.
Friskvårdsbidrag på 5000 kr per år (maxbelopp enligt Skatteverket).
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Botulfsgatan 2 (visa karta
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223 50 LUND Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Lunda Tandvård Jobbnummer
9992805