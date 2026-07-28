Tandsköterska till Lund
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Lund Visa alla tandsköterskejobb i Lund
2026-07-28
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Är du utbildad tandsköterska och vill bli en del av ett team där samarbete, engagemang och arbetsglädje står i centrum? Trivs du i en modern klinikmiljö där hög kompetens, kvalitet och ett varmt bemötande av patienterna är självklara delar av vardagen? Då kan du vara den vi söker till vår klinik i Lund.Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Västertandvården är en väletablerad klinik med bred kompetens och stort patientfokus. Vi är en del av Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare med lång erfarenhet och hög patientnöjdhet.
På kliniken arbetar tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor i nära samarbete och erbjuder tandvård för hela familjen. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där alla bidrar till en professionell och trivsam vardag.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du en viktig och varierad roll där du arbetar nära tandläkare och tandhygienist för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd mellan kl. 07.30 och 17.00, med viss variation under veckan.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Assistera vid behandlingar
Sterilarbete
Förbereda patienter och behandlingsrum
Ta röntgenbilder och utföra skanning
Arbeta med profylax och delegerade arbetsuppgifter
Stötta i receptionen vid behov
Utföra administrativa uppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har grundläggande datavana
Gärna erfarenhet av journalsystemet Frenda (meriterande men inget krav)
Har kunskaper i engelska, vilket ses som meriterande
Din personlighet
Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö. Du är utåtriktad, lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.
Vi söker dig som tycker om variation i arbetet och som har ett naturligt driv att utvecklas. Du ser värdet i att växa tillsammans med teamet och tycker det är roligt att ta till dig nya arbetssätt och kunskap.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder:
⭐ Kompetensutveckling och utbildning – vi investerar i din utveckling
⭐ Goda förmåner och trygga anställningsvillkor genom Praktikertjänst
⭐ Variation i arbetet med möjlighet att bredda din kompetens
⭐ Ett nära och stöttande team där samarbete värderas högt
⭐ En modern klinik med fokus på kvalitet och patientupplevelse
Vill du bli en del av vårt team?
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att höra av dig. Tjänsten kan tillsättas så snart vi känner att vi hittat vår nya kollega.
Har du frågor? Kontakta ansvarig rekryterare:
📧 sandra.berggren.1@ptj.se
📞 010‐128 38 81
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Grisslevägen 15 (visa karta
)
227 32 LUND Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Västertandvården Kontakt
Sandra Berggren sandra.berggren.1@ptj.se 0736624012 Jobbnummer
10013692