Tandsköterska till käkkirurgiska mottagninge
2025-09-01
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den käkkirurgiska sektionen med 40 medarbetare omfattar förutom käkkirurgi, käk- och ansiktsröntgen, käkortopedi och orofacial medicin, egen steril- och operationsavdelning och CBCT röntgen. Sektionen bedriver forskning med hög aktivitet i samarbete med Uppsala universitet och flera internationella samarbetspartners inom akademi och industri. Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt SS-EN 15224 och ISO 9001. Inom verksamhetsområdet plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård samt landstingets två rikssjukvårdsuppdrag, allt i nära samarbete mellan olika specialiteter.
Ditt uppdrag
Assistans vid operationer, behandlingar och utredningar. Intraoral röntgen, panoramaröntgen och patientadministrativt arbete ingår också i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Tandsköterska. Med intresse och erfarenhet av administration och kliniskt arbete. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.
Vi ser positivt om du har erfarenhet av arbete inom kirurgi samt vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor 15 poäng, men inget krav. Du har erfarenhet att jobba i T4.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du är positiv, driftig, flexibelt och engagerad person med god social kompetens.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, tar egna initiativ och vill bidra med hela din kompetens.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, samt professionella utvecklingsmöjligheter. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Malin Lööf, 018-617 53 79, malin.loof@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Erika Tjusberg, 018?611 31 01 erika.tjusberg@akademiska.se
Facklig kontakt Vision nås via växeln 018-611 00 00??
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
