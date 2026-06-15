Tandsköterska till Huddinge :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-06-15
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Till vår familjära och framgångsrika klinik i Huddinge söker vi nu dig som är utbildad tandsköterska och som har jobbat något år eller två. Vi söker även en tandläkare så ni blir ett nytt team på kliniken :-D
KLINIKEN
På den här kliniken har vi sex behandlingsrum och vi som arbetar här är förutom jag själv, Büsra Küçükçelik som är klinikchef är vi, 4 tsk, 3 tdl, 3 hyg och 1 receptionist. Vi har även en specialist inom endodonti som jobbar hos oss. Vi har OP maskin och arbetar med scanning samt mikroskop. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, endodonti, protetik, kirurgi och även implantatkirurgi. Klinikens arbetstider är måndag till fredag mellan kl 07:30-17:00. Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en tandläkare som vi just nu håller på att rekrytera så är ni ett team som vill börja hos oss, är ni välkomna att söka som team.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av delegerat arbete såsom lägga bedövning, scanna och göra provisorier. På kliniken bedriver vi även barntandvård, så det är en fördel om du trivs med att arbeta med barn – gärna med tidigare erfarenhet som profylaxtandsköterska.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och värdesätter att du är nyfiken, vill utvecklas och är öppen för att ta ett utökat ansvar i din roll
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde september alt oktober
Lön efter överenskommelse
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 29 juni.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
141 47 HUDDINGE Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9964811