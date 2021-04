Tandsköterska till Folktandvården Vidablick - Region Östergötland - Tandsköterskejobb i Norrköping

Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Norrköping2021-04-09Folktandvården är det naturliga valet för östgötar i alla åldrar. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam stark organisation - förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård. Genom långvariga relationer med god service bidrar vi till bättre munhälsa och livskvalitet för alla. Vi söker dig som vill dela vår vision om kvalitet, omtanke och utveckling - för god munhälsa genom hela livet. Väljer du att jobba hos oss kommer du med all rätt känna stolthet över den nytta vi åstadkommer för så många varje dag! Vi erbjuder stimulerande arbetsplatser med förutsättningar för både lagarbete och personlig utveckling. Nytänkande och lärande är en del av vår tradition.Folktandvården Vidablick är en mellanstor allmäntandvårdsklinik som ligger i ett av Norrköpings bostadsområden. Hos oss får du jobba i trivsamma lokaler med erfarna kollegor som värderar utveckling och arbetsglädje.ArbetsbeskrivningI tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård samt receptionsarbete. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och att få arbeta hälsoinriktat med hög kvalitet och service. Alla våra nya medarbetare ingår också i Folktandvårdens gemensamma introduktionsprogram som pågår under ett år tillsammans med andra nya medarbetare.2021-04-09- Tandsköterskeutbildning- God datorvana- Goda kunskaper i svenska språketVi söker dig som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du uppskattar ett arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. I ditt arbete värdesätter du kvalitet och god service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Klinikchef Sharre Chizarie, 073-987 79 95.Kliniksamordnare Julia Estifanous, 010-104 29 33.Facklig företrädare för Vision är Susanne Mihandoust, 010-103 92 84.AnsökanSista ansökningsdag är den 25 april 2021. Vi vill att du bifogar personligt brev, CV och kopia på ditt examensbevis.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00 under kontorstid.Tjänsten har ID-nummer 20210583.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION ÖSTERGÖTLAND5680241