Tandsköterska till Folktandvården Andersberg
2026-01-02
Nu söker vi tandsköterska till Folktandvården Andersberg - den lilla kliniken med det stora hjärtat!
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Vill du vara en del i ett bolag där utveckling är centralt och motiveras du av att få driva förändringsprocesser framåt? Se då hit - det här kan vara rollen för dig! Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas tillsammans med oss och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör.
Folktandvården Andersberg är en liten men modern och trevlig klinik knappt fem km från Gävle centrum. Till oss finns bra bussförbindelser och cykelbana hela vägen från centrum. Kliniken har 6 behandlingsrum och här erbjuds allt från rutinundersökningar till avancerade behandlingar, där grunden för vårt arbete är att uppnå en bättre tandhälsa. Här arbetar i dag 12 personer fördelat på tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och en lärling. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas och vi arbetar aktivt med att bidra till varandras kompetensutveckling och ett bra arbetsklimat där vi månar om varandra - Kom och bli en del av vårt gäng!
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande.
Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum.
Hos oss får du som nyanställd tandsköterska ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska, alternativt är du i slutet av din utbildning och har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta kunder.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag helägt av Region Gävleborg. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. För oss är det en självklarhet att vi agerar i enlighet med Folktandvården Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
Varmt välkommen med din ansökan!
