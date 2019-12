Tandsköterska till Folkhälsofunktionen och Folktandvården Hudiks - Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen - Tandsköterskejobb i Hudiksvall

Prenumerera på nya jobb hos Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen

Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen / Tandsköterskejobb / Hudiksvall2019-12-20Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!Folktandvården Gävleborgs folkhälsofunktion bedriver extern hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet i samverkan med olika samhällsfunktioner och målgrupper. Vi jobbar med bland annat blivande föräldrar, småbarnsföräldrar,förskolebarn, elever i skolan, nyanlända, äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Folkhälsofunktionen är verksam över hela länet och har ett nära samarbete med Folktandvårdens kliniker. Vårt uppdrag är att arbeta för en bättre och mer rättvisfördelad tandhälsa.Två dagar i veckan kommer du arbeta på Folktandvården Hudiksvall och Delsbo som bemannar ett tandvårdsteam på drygt 40 medarbetare. I Hudiksvall har vi en stor klinik med 26 behandlingsrum, ett nybyggt kompetenscentrum, precis vid hamnen med både allmäntandvård och specialistverksamhet. Delsbo är en mindre klinik med en ännu tydligare familjär känsla. Kompetensen inom HD är hög inom alla yrkeskategorier, med många och erfarna kollegor och specialister i din närhet. Det gör att din tillvaro hos oss blir trygg och inrymmer mycket goda möjlighet att utvecklas och bygga en stimulerande karriär för hela yrkeslivet.2019-12-20Är du tandsköterska och genuint intresserad av att arbeta med extern verksamhet och samtidigt arbeta i allmäntandvården? Då är detta någonting som skulle passa dig bra.Tjänsten innebär att du har din ordinarie anställning på Folkhälsofunktionen där du främst arbetar med extern verksamhet på BVC samt till barn och ungdomar. Det kommer innebära resor inom ditt geografiska område.Du arbetar även ett par dagar i veckan på Folktandvården Hudiksvall med sedvanliga tandsköterskeuppgifter.Du ska vara färdigutbildad tandsköterska. Har du erfarenhet av eget patientarbete är detta en merit, men inget krav.Tjänsten innebär stort eget ansvar och att du är flexibel och anpassningsbar. Du har således lätt för att samarbeta med andra aktörer och kollegor. Du ska ha en holistisk människosyn samt en vilja att förmedla kunskap till andra, både i personliga samtal och till större grupper.Är du intresserad av att vara med och utveckla vår verksamhet så är det dig vi söker?Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTFolktandvården Gävleborg är ett regionägt bolag och det fjärde största tandvårdsföretaget i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 14 orter med 18 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50 % av länets vuxna invånare och 95 % av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Omsättning 2018 var 451 mkr.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-10Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen5017155