Tandsköterska till Flemingsbergtandvård
Familjetandvården i Stockholm AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-06-23
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Vill du vara en del av en växande och framtidsinriktad tandvårdsklinik? Då kan du vara den vi söker!
Flemingsberg Tandvård är en nyetablerad klinik med moderna lokaler och den senaste tekniken. Vår vision är att erbjuda tandvård av högsta kvalitet till rimliga priser, med fokus på trygghet, service och patientnöjdhet. Hos oss erbjuds både allmän tandvård och specialistbehandlingar, inklusive kirurgi och implantatbehandlingar.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad tandsköterska till vårt härliga team. Oavsett om du är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet inom yrket är du varmt välkommen att söka. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Assistans vid tandläkarbehandlingar
Sterilarbete och instrumenthantering
Receptions- och administrativt arbete
Patientservice och omhändertagande
Tjänsten kan erbjudas på heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Är serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo och har god stresstålighet
Är engagerad, nyfiken och brinner för ditt yrke
Vill utvecklas tillsammans med verksamheten och bidra till framtidens tandvård
Det är meriterande om du behärskar flera språk.
Vi erbjuder
En modern arbetsplats med den senaste tekniken
Ett positivt och engagerat team
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Varierande arbetsuppgifter och stor möjlighet att påverka verksamheten
En trivsam arbetsmiljö centralt belägen vid Flemingsberg Centrum
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: flemingsbergtandvard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjetandvården i Stockholm AB
(org.nr 559069-9798), http://www.flemingsbergtandvard.se
Röntgenvägen 5 (visa karta
)
141 59 HUDDINGE Arbetsplats
Flemingsbergtandvård Jobbnummer
9974064