Tandsköterska till en mysig klinik
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Ale
Vill du arbeta på en av stockholms bästa arbetsplatser?
Nu söker vi en tandsköterska till vårt mycket trevliga och mysiga klinik belägen i centrala delen av Huddinge.
På kliniken arbetar tre team som delar på det mesta. Vi är ett glatt gäng som värnar om god arbetsmiljö och ser till att ha roligt på jobbet.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du delar våra värderingar om hög kvalitet och god service. Du är positiv, har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Arbetsuppgifterna är sedvanliga tandsköterskeuppgifter med assistans, arbete i sterilen och administration. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och tar egna initiativ. Erfarenhet inom yrket är meriterande men inget krav och välkomnar därför även dig som är nyexaminerad att söka.
Till dig som är nyexaminerad erbjuder vi den stöttning du behöver för att komma in i yrket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i det svenska språket. Du är van vid att arbeta med datorer.
Tjänsten är på 70-100% beroende på önskemål osv. Individuell lönesättning. Fast lön. Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder en attraktiv tjänstepension och ett generöst friskvårdsbidrag. Att gå årliga kurser och utvecklas är en central del av vår verksamhet. Arbetsplats Huddinge.
Vi ser gärna att all initial kommunikation sker via e-post och ser fram emot din ansökan.
Vi avböjer vänligen men bestämt all direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb.hudd@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Teeth AB
(org.nr 559019-6480) Arbetsplats
Huddinge Tandvård Jobbnummer
9665051