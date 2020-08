Tandsköterska Team Service till Karlstad - Colosseum Smile AB - Tandsköterskejobb i Karlstad

Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Karlstad2020-08-26PlaceringsortDrottninggatan 19, KarlstadVi söker nu en medarbetare i Team Service till Smiles klinik i Karlstad! Vi är ett team om 14 medarbetare som bedriver allmäntandvård för barn och vuxna. Vi är även certifierade för Invisalign Go. Du kommer att vara del i ett engagerat team som dagligen arbetar för att ge våra patienter en bra upplevelse och högkvalitativ tandvård, där vi arbetar för "livets alla leenden". I din roll som medarbetare i Team service blir du en viktig del av servicearbetet, där du fungerar som spindeln i nätet på kliniken.AnställningsformTillsvidareanställning på 100%.TillträdeEnligt överenskommelse, med hänsyn till uppsägningstid.Ett urval av dina arbetsuppgifterI den här rollen kommer du att arbeta i vår reception, vilket innebär att ta emot besökare, boka in och boka om patienter samt hantera löpandes administrativa arbetsuppgifter. Du kommer vara kundens första kontakt och har därmed en mycket viktig roll för att skapa trygghet och bygga en relation med kunden. Du kommer även att arbeta kliniskt som Tandsköterska vid behov.Din kompetens och personliga egenskaperUtbildad tandsköterska med minst några års erfarenhetMeriterande med erfarenhet av tidigare arbete som receptionist/administration inom tandvård eller annan likvärdig erfarenhet.Det är meriterande om du har arbetat i journalsystemet Opus.Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt samt trivs och brinner för att ge en god service.Som person är du glad, positiv och lösningsorienterad. Du drivs av att ge förstklassig service och trivs med varierande arbetsuppgifter.Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Vilka är Smile och vad erbjuder vi?Som Sveriges största privata aktör inom tandvård är det viktigt för oss att vara lyhörda för våra medarbetares tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla tandvården. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss och vi erbjuder personlig utveckling och vidareutbildning. På Smile får du ta del av ett nätverk inom allmäntandvård och specialisttandvård och vi har kliniker från Kiruna i norr till Trelleborg i syd.Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group som är en snabbt växande europeisk tandvårdskedja som finns i åtta länder runt om i Europa. Tillsammans med duktiga och engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor vill vi utmana och höja kvalitet och utvecklingstakt inom tandvården, samtidigt som vi vill göra tandvården bekvämare, ännu mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård. Vi på Smile strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar; Passion, People, Entrepreneurship, Continuous Improvement, Simplicity & Collaboration.Låter den här rollen som ditt nästa steg i karriären?Roligt! Söker gör du via vår hemsida, www.smile.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen som är den 31 augusti. Då det är semestertider kan återkoppling dröja något, vi hoppas du har överseende med detta.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Platschef Anette Ljunggren, anette.ljunggren@smile.se , eller HR BP Linnea Bjäräng, linnea.bjarang@smile.se Följ oss gärna på våra sociala medier, du hittar hos på Instagram, LinkedIn och Facebook.Vi ser fram emot att höra ifrån dig!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2020-08-26Fast + rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-09-30Colosseum Smile AB5334543