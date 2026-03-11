Tandsköterska, Specialistklinikerna i Mölndal
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Mölndal Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal
2026-03-11
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi behöver förstärka vår tandsköterskebemanning.
Vi söker positiva tandsköterskor, nyutbildade eller erfarna som förstår vikten av god service och bra bemötande till Specialistklinikerna för Endodonti och Oral Protetik och till del Bettfysiologi i Mölndal.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Bettfysiologi, Endodonti och Oral Protetik Mölndal träffar du patienter i åldrarna tonår och uppåt med olika stora vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en mycket viktig roll för att patienterna ska känna sig väl bemötta och trygga under sitt besök.
I tjänsten ingår bland annat:
samarbete med specialisttandläkare där du assisterar vid kliniskt arbete.
planering med tandtekniska lab
arbete med patient- och remissadministration ingår som viktiga delar av arbetet
möjlighet till självständigt patientarbete
Vi är en del av Specialistkliniken för bettfysiologi, endodonti, oral protetik och parodontologi. och där assisterande personal till viss del har specialitetsövergripande arbetsuppgifter. Detta medför att du kan få ta del av kunskap från flera andra specialiteter. Tjänstgöringsgrad är 100% men även vikariat kan vara aktuellt.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 19 medarbetare. Vid avdelningen för endodonti är vi för närvarande 1 specialisttandläkare och 1 tandsköterska, bettfysiologi är vi en specialist och en tandsköterska. På Oral Protetik är vi 3 specialisttandläkare och 3 tandsköterskor. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Bettfysiologi, Endodonti, Oral Protetik, Mölndal - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för framför allt ungdoms och vuxentandvård med endodontisk och/eller protetisk inriktning
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Som person är du kreativ, empatisk och har en god servicekänsla
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor. Vidare kommer du att få bra stöttning av våra erfarna sköterskor och specialister
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken. Kontakt
Klinikchef: Övertandläkare Björn Fürst 070-0824126 Jobbnummer
9789341