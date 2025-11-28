Tandsköterska som brinner för käkkirurgi
Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Linköping Visa alla tandsköterskejobb i Linköping
2025-11-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du tandsköterska och nyfiken på specialisttandvården och då speciellt käkkirurgi? söker du nya utmaningar och har en önskan att arbeta på sjukhus? Då söker vi dig till tjänsten som tandsköterska på käkkirurgiska sektionen på käkkliniken.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att assistera vid polikliniska operationer som vi bedriver här på kliniken i våra fina operationssalar. Arbete på mottagnings- och administrativt arbete är andra uppgifter som ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. Innan du börjar arbeta självständigt erbjuder vi dig ett individuellt introduktionsprogram och stöd från erfarna kollegor.
Arbetsgrupp
Käkkliniken ingår i Sinnescentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Käkkliniken är en relativt liten klinik med cirka 35 medarbetare men med ett stort verksamhetsområde inom käkkirurgi, käkortopedi och oral medicin. Käkkliniken behandlar patienter med sjukdomar i ansikts- och käkregionen eller med komplicerade käk- och ansiktsdefekter. Andra vanliga behandlingar rör olycksfall med skador i käkar, ansikts- och käkregionen, infektioner, käkledssjukdomar och tandoperationer. Vi bedriver läns-, regions- och utomlänssjukvård/tandvård. Specialiserad vård och forskning bedrivs på kliniken och kliniken har samarbete med andra specialiteter på plastikkirurgiska, neurokirurgiska och öronkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Kliniken bedriver specialistutbildning i käkkirurgi och ansvarar för en nationell utbildning av operationstandsköterskor.
Om dig
Du har en tandsköterskeexamen från kvalificerad yrkesutbildning eller yrkeshögskola. Du är intresserad av att vidareutveckla dig i riktning mot käkkirurgi och är nyfiken på vad det innebär att arbeta med sjukvård.
Meriterande är avklarad utbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor eller tidigare arbetat som undersköterska.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du tycker om att arbeta i team både i det stora och i det lilla. Du är lugn, noggrann och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot patienter och kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt vilket gör att du ser möjligheterna i förändringar.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Käkkliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Erica Elebring erica.elebring@regionostergotland.se 010-1036889 Jobbnummer
9619223