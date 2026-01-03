Tandsköterska sökes till vårt gäng!

City Tandakut AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-03


Vi på City Tandakut utökar teamet och söker efter en ny tandsköterska!
Är du en serviceinriktad tandsköterska som vill arbeta i en personlig och modern klinik där man ger varje patient bästa möjliga vård och service?
Då kan du vara den vi söker!

Om företaget
City Tandakut är en modern tandläkarklinik belägen mitt i Vasastan. Vi arbetar med modern teknik och utrustning och har en härlig stämning på kliniken, där personalen trivs. Vi är ett sammansvetsat team av fem tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som strävar efter högsta kvalitet i både behandling och patientbemötande.
Vi utför allmäntandvård, viss kirurgi, implantat, tandreglering och estetisk tandvård (cad-cam).

Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss arbetar du med assistans vid behandlingar, sterilarbete, patientadministration och reception. Vi söker en en erfaren och positiv tandsköterska med hög arbetsmoral och servicenivå.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska med erfarenhet
Har god samarbetsförmåga, är noggrann och ansvarsfull.
Har datorvana och erfarenhet av opus journalsystem
Behärskar svenska i tal och skrift.

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med engagerade och trevliga kollegor.
Moderna lokaler och utrustning
En trygg anställning
Heltid/deltid

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till linda@citytandakut.se
Urval sker löpande, skicka därför din ansökan snarast!
Välkommen till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
via mail
E-post: linda@citytandakut.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
City Tandakut AB (org.nr 556514-4127)
Rörstrandsgatan 28 (visa karta)
113 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
City Tandakut Aktiebolag

Kontakt
City Tandakut Linda
linda@citytandakut.se

Jobbnummer
9668247

