Tandsköterska sökes till Tandvård Danderyd
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Danderyd Visa alla tandsköterskejobb i Danderyd
2026-06-09
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Information om arbetsplatsen
Välkommen till Tandvård Danderyd. Vi är en familjär mottagning med tre behandlingsrum. Här arbetar två tandläkare, en tandhygienist samt tre tandsköterskor. Kliniken är centralt placerad i Danderyds Centrum (Mörby Centrum) med goda kommunikationer.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du en del i teamet. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att assistera tandläkare samt bemanna receptionen och även administrativt arbete. Vi ser gärna att du kan arbeta både självständigt och även i nära samarbete med tandläkare.
Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig.Kvalifikationer
Du är tandsköterska och gärna med några års erfarenhet.
Erfarenhet från journalsystemet FRENDA samt kunskap i Symfoni och Libretto är meriterande.
Du behärskar svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är glad, trevlig och noggrann. Vi behöver dig som brinner för
tandvård och att göra skillnad för patienten. Du har en god social förmåga och lägger
stort fokus på bästa omhändertagandet av våra patienter. Du är engagerad och
intresserad av all tandvård och gillar att utvecklas.
Övrig information
30-40 timmar per vecka.
Tillträde 10:e augusti eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Mörby Centrum, Hiss B Plan 6 (visa karta
)
182 31 DANDERYD Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandvård Danderyd Kontakt
Anders Fyrberg anders.fyrberg@ptj.se Jobbnummer
9955008