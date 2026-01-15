Tandsköterska sökes till privat klinik

Tandläkarkliniken Persson AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg
2026-01-15


Visa alla tandsköterskejobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandläkarkliniken Persson AB i Helsingborg

Tandsköterska sökes till en liten och personlig privatklinik i centrala Helsingborg.
Här erbjuds du en trivsam arbetsplats i ett mindre team med varierade arbetsuppgifter. Vi ser att du är utbildad tandsköterska och har en god erfarenhet av delegerat arbete. Utmärkt svenska i tal- och skrift är ett krav. Bäst vore ifall du är lokalt boende i Helsingborg. Då kan detta vara rollen för dig!
Kliniken har öppettider måndag-fredag kl 08.00-18.00 och arbetsschema avser inom dessa tider. Heltid- eller deltidstjänst kan diskuteras.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Varmt välkommen att skicka Din ansökan till eller ring oss.
charlotte.bellton@gmail.com / 0730-400700

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: charlotte.bellton@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkarkliniken Persson AB (org.nr 556770-7673)
Norra Storgatan 12 (visa karta)
252 20  HELSINGBORG

Jobbnummer
9687146

Prenumerera på jobb från Tandläkarkliniken Persson AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandläkarkliniken Persson AB: