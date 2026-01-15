Tandsköterska sökes till privat klinik
Tandläkarkliniken Persson AB / Tandsköterskejobb / Helsingborg Visa alla tandsköterskejobb i Helsingborg
2026-01-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkarkliniken Persson AB i Helsingborg
Tandsköterska sökes till en liten och personlig privatklinik i centrala Helsingborg.
Här erbjuds du en trivsam arbetsplats i ett mindre team med varierade arbetsuppgifter. Vi ser att du är utbildad tandsköterska och har en god erfarenhet av delegerat arbete. Utmärkt svenska i tal- och skrift är ett krav. Bäst vore ifall du är lokalt boende i Helsingborg. Då kan detta vara rollen för dig!
Kliniken har öppettider måndag-fredag kl 08.00-18.00 och arbetsschema avser inom dessa tider. Heltid- eller deltidstjänst kan diskuteras.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Varmt välkommen att skicka Din ansökan till eller ring oss.charlotte.bellton@gmail.com
/ 0730-400700 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: charlotte.bellton@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarkliniken Persson AB
(org.nr 556770-7673)
Norra Storgatan 12 (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Jobbnummer
9687146