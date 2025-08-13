Tandsköterska sökes i Stockholm/Vällingby
2025-08-13
Vi på Global Tandvård, en familjeägd klinik vid Vällingby centrum, söker en tandsköterska som vill bli en del av vårt glada team. Kliniken är modern och nyrenoverad, med tre behandlingsrum och den senaste utrustningen. Vi erbjuder allmän, estetisk och akut tandvård, tandreglering, implantat och större protetiska behandlingar. Här arbetar vi nära varandra och värnar om en varm, trygg och trivsam arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är driven och gärna tar initiativ. Du trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt, men uppskattar också att samarbeta nära kollegor. Med hög arbetsmoral och en noggrann, serviceinriktad inställning bidrar du till att våra patienter får bästa möjliga bemötande och att kliniken fungerar smidigt. Erfarenhet är meriterande, men din personlighet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas är det vi värdesätter mest. Du möter människor med empati och behärskar svenska både i tal och skrift.

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Ta emot patienter och hantera telefon och e-post
Ta röntgenbilder och utföra profylaktiska behandlingar
Ansvara för sterilarbete och tidsbokningar
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt till Info@globaltandvard.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss!
Övrig information: Deltid 75%. Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare med provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@globaltandvard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Global Tandvård AB
(org.nr 559298-3687)
Vittangigatan 27 (visa karta
)
162 61 VÄLLINGBY Kontakt
Klinikchef
Hala Rashed info@globaltandvard.se 0737662022 Jobbnummer
9457527