Tandsköterska sökes
Tandfix Robel Hanna AB / Tandsköterskejobb / Södertälje Visa alla tandsköterskejobb i Södertälje
2026-07-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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Just nu söker vi på Tandfix en tandsköterska som vill arbeta på deltid om 60-80%. Hos oss får tandsköterskorna den hjälp de behöver för att med tiden arbeta mer självständigt och ta ett större ansvar. Vi ser det därför som meriterande att ha en tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket.
Vi ser det som positivt att du är en social person som har lätt att skapa en god relation med våra patienter då vi alltid strävar efter att alltid erbjuda en professionell tandvård med goda relationer till våra patienter.
Startdatum för denna anställning är slutet på augusti men kan anpassas för rätt kandidat.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Kliniken håller endast öppet måndagar-onsdagar kl. 08:30-17:30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@tandfix.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandfix Robel Hanna AB
(org.nr 556886-2030)
Nygatan 30 A (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9992671