Tandsköterska sökes
Huddinge Specialistklinik AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-06-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge Specialistklinik AB i Huddinge Publiceringsdatum2026-06-27Om företaget
Huddinge Specialistklinik AB är en modern och väletablerad specialistklinik som erbjuder tandvård inom tandreglering, endodonti, radiologi, käkkirurgi och allmäntandvård.
Vi arbetar i team med specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandsköterskor och ortodontiassistenter för att erbjuda våra patienter vård av hög kvalitet i en trygg och professionell miljö.
Kliniken är utrustad med modern teknik och digitala arbetsflöden som stödjer en effektiv och kvalitativ behandling. Vi är centralt belägna nära Huddinge Centrum och har sju fullt utrustade behandlingsrum.
Nu söker vi en engagerad tandsköterska för ett föräldraledighetsvikariat, med goda möjligheter till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en viktig och varierad roll i verksamheten. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Assistera tandläkare i det dagliga kliniska arbetet
Ansvara för telefon, tidsbokning och patientkontakt
Koordinera patientflödet och bidra till en strukturerad arbetsdag
Utföra administrativa uppgifter kopplade till klinikens verksamhet, tex remisshantering
Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en professionell, trygg och välfungerande klinik.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med administrativa arbetsuppgifter och ett högt patientfokus
Erfarenhet av Libretto och journalsystemet OPUS är meriterande
Vi erbjuder
Ett föräldraledighetsvikariat med möjlighet till förlängning
En modern klinik med digitala arbetsflöden
Ett engagerat och kompetent team
Möjlighet att utvecklas och vara delaktig i klinikens fortsatta utveckling
En arbetsplats med korta beslutsvägar och god gemenskapSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@huddingespecialistklinik.se
Urval sker löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
E-post: info@huddingespecialistklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Specialistklinik AB
(org.nr 556900-0549)
Huddinge Stationsväg 5, 4tr (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Kontakt
Haihong Liao hailia@hotmail.com 087114888 Jobbnummer
9982099