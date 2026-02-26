Tandsköterska sökes

Bita Tandclinic AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-02-26


Tandsköterska sökes till Bita TandClinic - Heltid
Kista, Stockholm
Bita TandClinic söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår moderna klinik i Kista. Vi söker dig som vill arbeta brett med både kliniskt och administrativt ansvar.
Arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare vid behandling

Ansvara för steril och hygienrutiner

Reception och patientbemötande

Tidsbokning och administrativt arbete

Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska

Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

Det är meriterande om du talar flera språk

Är noggrann, flexibel och serviceinriktad

Har god samarbetsförmåga och trivs i team

Vi erbjuder:
Heltidstjänst

Trevlig och professionell arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas inom kliniken

Tillträde enligt överenskommelse

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
kista@tandclinic.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kista@tandclinic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bita Tandclinic AB (org.nr 556798-2839)
Köpenhamnsgatan 6-8 (visa karta)
164 42  KISTA

Jobbnummer
9764514

