Tandsköterska sökes
2026-02-26
Kista, Stockholm
Bita TandClinic söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår moderna klinik i Kista. Vi söker dig som vill arbeta brett med både kliniskt och administrativt ansvar.
Arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare vid behandling
Ansvara för steril och hygienrutiner
Reception och patientbemötande
Tidsbokning och administrativt arbete
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Det är meriterande om du talar flera språk
Är noggrann, flexibel och serviceinriktad
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Trevlig och professionell arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom kliniken
Tillträde enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: kista@tandclinic.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kista@tandclinic.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556798-2839)
Köpenhamnsgatan 6-8
)
164 42 KISTA
